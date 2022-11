Tentata estorsione. I fratelli Del Gaudio a processo

SANTA MARIA CAPUA VETERE – A processo per tentata estorsione Fabio Del Gaudio 40 anni e il fratello Ferdinando, 51 anni, collaboratore di giustizia. Con loro anche Maurizio Palombi, 52 anni e il figlio Cristian, 23 anni. Le persone offese che dovevano essere ascoltate nel corso dell’ultima udienza non si sono presentate. Secondo l’accusa della Procura di Santa Maria Capua Vetere, i 4 avrebbero aggredito con pugni e calci una coppia sammaritana per costringerla a chiedere un finanziamento di 25mila euro a loro nome. Una volta ottenuta il prestito avrebbero intascato i soldi. Il fatto si sarebbe verificato nel giugno 2017.