I NOMI. Bloccano la Domiziana con 40 trattori, la decisione del giudice per 16 allevatori bufalini casertani

La protesta, non autorizzata, mandò in tilt la circolazione stradale.

MONDRAGONE/CASTEL VOLTURNO. Lo scorso giugno bloccarono la Domiziana con ben 40 trattori, al km 23, presso lo svincolo di Cancello Arnone. Per quella protesta non autorizzata 15 allevatori ed un sindacalista sono finiti sotto processo. Oggi, però, è arrivata per loro la sentenza di non luogo a procedere.

Il provvedimento, a firma della gup Rosaria Dello Stritto ha riguardato Enrico Migliaccio di Napoli; Adriano Noviello di San Cipriano d’Aversa; Arturo Noviello di Castel Volturno; Giacomo Parente di Grazzanise; Antonio Schiavone di Casal di Principe; Antonio Verazzo di San Cipriano d’Aversa; Antonio Zara di Casapesenna; Marco Autieri di Castel Volturno; Domenico Belformato di Cancello ed Arnone; Rosario Antonio Borrata di Casal di Principe; Paolo Carlino, di Grazzanise; Pasquale D’Agostino di Grazzanise; Vittorio Di Vuolo di Cancello ed Arnone; il sindacalista Giovanni Fabbris di Policoro, portavoce del Coordinamento Unitario per la Difesa del Patrimonio Bufalino ed, infine, Attilio Galeone di Cancello ed Arnone. Nel collegio difensivo l’avvocato Ferdinando Letizia.