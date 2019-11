I NOMI. Corrieri della droga con la benedizione “magica”. ARRESTATI

CASERTA (red.cro.) – Nelle prime ore della mattinata del 20 novembre in Castel Volturno, Palermo e presso le case circondariali di Santa Maria Capua Vetere e Civitavecchia (RM), i Carabinieri della Stazione di Grazzanise hanno dato esecuzione al decreto di fermo di indiziato di delitto emesso da questa Procura nei confronti di nove indagati gravemente indiziati, a vario titolo, di numerose condotte di detenzione, spaccio ed importazione, anche in concorso, di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed eroina (artt. 81cpv., 110 c.p., 73 D.P.R. 309/90). Il provvedimento pre-cautelare costituisce l’esito di un’articolata attività investigativa, diretta da questa Procura e condotta dalla Stazione Carabinieri di Grazzanise, dal mese di novembre 2018 ad oggi, essendo stato riscontrato un allarmante fenomeno di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti all’esterno di un complesso immobiliare denominato “Palazzi Grimaldi”, ubicato nel Comune di Castel Volturno.

Le indagini sono state condotte attraverso la captazione di conversazioni telefoniche i cui contenuti hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dagli acquirenti nonché nei sequestri ed arresti in flagranza, operati a conclusione di mirati servizi. In tal modo, si e giunti ad accertare l’identità degli odierni indagati a carico dei quali e stato raccolto un grave quadro indiziario, univoco e concordante, in ordine alla realizzazione di molteplici episodi di detenzione e cessioni di sostanze stupefacenti (complessivamente nr. 94) nei confronti di acquirenti provenienti dalla provincia di Caserta e Palermo. Sono stati inoltre cristallizzati tre episodi (di cui due tentati) di introduzione illecita dal Kenya di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo eroina. Al riguardo, nel torso dell’attività investigativa, a riscontro delle conversazioni registrate, sono stati effettuati tre arresti in flagranza di reato di corriere ovulatori, provenienti dall’Africa e giunti presso gli scali aeroportuali di Palermo e Roma, attività questa che ha consentito di sottoporre a sequestro 125 ovuli, dal peso complessivo di 1.572 grammi. E’ altresì emerso che parte degli indagati, prima della partenza del corriere ‘ovulatore’ si assicuravano che il viaggio venisse propiziato da un sedicente mago, domiciliato in Africa, con cui scambiavano informazioni sui luoghi e modalità del tragitto da compiere.

I contenuti delle conversazioni captate, che avvenivano attraverso un linguaggio criptico ma facilmente decodificato anche tramite le risultanze dei riscontri investigativi effettuati (le sostanze stupefacenti veniva indicate facendo ricorso ai termini “roba”, “quella chiara”, “quella scura”, “quella italiana”, “quella africana”), hanno consentito di appurare e fotografare le modalità con cui gli indagati portavano avanti il business.

I NOMI DEGLI ARRESTATI

DIKE Victor – Nigeria – 1989



OGOBUCHI Rueben – Nigeria – 1992GYAPONG Kubaena – Ghana – 1991ILOEGBUNAM Frank – Nigeria – 1993OKECHUKWU Cletus Ndife – Nigeria – 1986ABDU Hami Osman Busg – Sudan – 1975FAYE Baboucarr – Gambia – 1966EBINUM Lucky – Nigeria – 1985