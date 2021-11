CASERTA – Nelle ultime 24 ore in Campania sono risultate positive al Covid 983 persone a fronte di 30170 test effettuati con una incidenza del 3,25%, in leggero rialzo rispetto al 3,04% di ieri. I deceduti sono tre. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 26 a fronte dei 656 disponibili. Più due rispetto ad ieri. I posti letto di degenza disponibili sono 3160 (posti letto Covid e offerta privata): 293 quelli occupati, 5 in meno rispetto al dato precedente.