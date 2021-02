I NUMERI DEL COVID. In CAMPANIA resta stabile la curva dei contagi. DATI NAZIONALI. Terzi dopo la Lombardia e l’Emilia

REGIONALE – Sono 1.677 i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore, su 20.893 tamponi esaminati. Resta stabile la curva dei contagi: se, infatti, ieri il tasso di incidenza era dell’8,19%, oggi e’ del 8,02%. Secondo i dati dell’Unita’ di crisi della Regione Campania, 11 sono le persone decedute, di cui nove nelle ultime 48 ore; netto calo per le persone guarite, oggi 543 mentre ieri erano 1556. Aumenta di poco l’occupazione dei posti letto di terapia intensiva (oggi 112 e ieri 110), mentre cala quella dei posti letto di degenza, oggi 1289 mentre ieri erano 131.

DATI NAZIONALI

La Lombardia prima regione in Italia per numero di contagi: sono 3.019 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute. Seguono l’Emilia-Romagna con 1.724 positivi in più rispetto a ieri e la Campania con 1.677 nuovi casi.