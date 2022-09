I retroscena. Il tentativo abortito di Lucia Esposito di candidarsi con Azione di Calenda insieme ad Oliviero. E il piano B pro Graziano…

Nei giorni scorsi un evento organizzato per il Pd all’hotel Europa. Ma dopo l’addio dei due Pittella…

CASERTA (g.g.) L’addio dei fratelli Pittella al Pd e il loro approdo in Azione di Carlo Calenda ci ha indotto a tenere sotto controllo l’operato di un esponente di spicco del Pd casertano, una dirigente di lungo corso con brevi esperienze da senatrice e da consigliere regionale.

Non è un mistero che Lucia Esposito sia politicamente legata a Gianni Pittella, sin dal tempo in cui questi era deputato al Parlamento europeo, ma soprattutto a suo fratello, Claudio Pittella. Fu un rapporto molto intenso e anche molto concreto. Per cui, abbiamo voluto verificare se è opportuno usare il passato remoto o se, invece, il tempo presente sia ancora di moda. In effetti un abboccamento c’è stato.

Lucia Esposito è persona molto concreta: lei è la seconda dei non eletti alla Regione Campania. Per entrare occorrerebbe che Graziano andasse a Roma e Oliviero, semmai, pure. L’idea della Esposito, che ha esternato ad Oliviero, era quella di correre entrambi per Azione: Oliviero da capolista, lei da numero due, al Senato proporzionale. Per cui, da un lato Graziano eletto, secondo i calcoli della Esposito, a deputato. Dall’altro lato, Oliviero al Senato e lei in consiglio regionale. Se l’operazione non è stata fatta, e questo lo può testimoniare il coordinatore regionale di Azione, Sommese, è perché Oliviero non si è reso disponibile. Dunque, è scattato il piano B. Niente di che, dato che si tratta di una piano che non consentirebbe, comunque, alla Esposito di diventare consigliere regionale, ma che permetterebbe di vincere il premio di consolazione, consistente nella carica di segretario provinciale del Pd, che naturalmente Graziano le ha promesso, come ha promesso ad almeno altri tre, sulle cui identità avremo tempo, nei prossimi giorni, di soffermarci un attimo.

Risultato finale: una riunione pro Pd e pro Graziano organizzata a Lucia Esposito all’hotel Europa di Caserta.

Beh, noi non vedremmo male quei riccioli ancora vispi ergersi sulla massima poltrona del Pd casertano.