I rifiuti bruciano e avvelenano, la Lega all’attacco di De Luca e il Pd: “Da anni fate solo chiacchiere”

COMUNICATO STAMPA

Prendiamo atto ancora una volta del completo fallimento del centro sinistra in Regione Campania e in svariati comuni amministrati da sindaci Pd.

L’emergenza rifiuti che sta colpendo la nostra terra oramai da anni, senza che chi di dovere faccia nulla di concreto, è vergognosa e indecente.



Dal Pd sempre e soltanto proclami. Come al solito si riempiono la bocca di belle parole, ma non sanno passare dalle parole ai fatti. Il cattivo odore nelle città aumenta a dismisura, i roghi si moltiplicano, la situazione è diventata insopportabile e nociva per la salute dei cittadini campani.Non servono più inutili spot elettorali. I nostri giovani, i nostri figli, hanno diritto di vivere con dignità e salute, diritto che il PD, con le sue politiche inefficaci, sta negando a pieno. Noi vogliamo costruire un futuro di benessere, non di declino.Non è accettabile che la nostra terra possa essere raccontata dai media nazionali solo per queste emergenze senza senso che non rendono giustizia alla straordinaria bellezza della Campania e delle sue eccellenze.È ora di cambiare, per i campani e per l’Italia.Lotteremo giorno per giorno per mandare a casa il Pd e liberare la Campania dalla sinistra.