I soldi per le luminarie natalizie destinati alle cure per i pazienti COVID

PARETE – Il sindaco di Parete Gino Pellegrino ha annunciato che, per cercare di far fronte ai problemi dei cittadini colpiti da coronavirus che “non riescono ad avere le cure necessarie dal sistema sanitario pubblico”, i soldi stanziati per le luminarie natalizie saranno utilizzati per l’assistenza domiciliare dei pazienti: “Lunedì faremo la variazione di bilancio ed in settimana sottoscriveremo una convenzione con una società di ambulanze private per garantire nei prossimi mesi una prima assistenza ai nostri concittadini. Non competerebbe al Comune ma non possiamo restare a guardare. La salute, le cure agli ammalati, l’ossigeno alle persone che hanno problemi respiratori vengono prima delle luminarie.“