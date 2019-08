I VIDEO. Blitz dei carabinieri. Denunciato il titolare di un lido, sequestrati 30 kg di prodotti ittici, mentre in un allevamento bufalino…

CASTEL VOLTURNO – Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli nelle aree di maggiore affluenza turistica, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta, unitamente ai Carabinieri del Gruppo Forestale di Caserta, del Gruppo Tutela della Salute di Napoli, del Gruppo Tutela del lavoro di Napoli e del N.O.E. di Caserta, hanno eseguito, nei primi giorni di agosto, anche attraverso l’utilizzo di sistemi elettronici di ultima generazione per il monitoraggio del territorio a distanza, specifici servizi volti, tra l’altro, alla tutela e salvaguardia dell’ambiente, del territorio e della salute pubblica, alla prevenzione dello smaltimento illecito dei rifiuti in area domitia, che hanno permesso, in Castel Volturno, di :

identificare 274 persone;

controllare 155 veicoli;

denunciare, in stato di libertà, 16 persone per evasione, ricettazione, lesioni e reati in materia ambientale;

arrestare 3 persone per violazione della normativa sugli stupefacenti e maltrattamenti in famiglia;

eseguire 11 perquisizioni personali, 3 domiciliari e 3 veicolari;

controllare 342 persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale; segnalare 2 persone per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Le attività di controllo, che proseguiranno per l’intera stagione estiva, vedono coinvolti più di 250 carabinieri appartenenti a tutte le specialità dell’Arma dei Carabinieri e sono principalmente volte al contrasto della illegalità diffusa, dai reati predatori alle attività commerciali clandestine, allo sfruttamento della manodopera, alle carenti condizioni igienico-sanitarie degli stabilimenti balneari, allo sversamento incontrollato e illegale dei rifiuti.

In particolare, nel corso delle attività di controllo eseguite unitamente ai suddetti reparti speciali, è stato/a: