I VIDEO CASERTA. Dieci colpi in pochi mesi: “Si nascondono nei cespugli e agiscono alle sette di sera”

CASERTA – “Dato che la Sicurezza dei cittadini è davvero diventata un’utopia per la città di Caserta, mi vedo costretto a fornire un aiuto a tutti i residenti della frazione di Falciano. Da mesi una banda di tre ladri, topi di fogna di appartamento, agisce in maniera deliberata e, soprattutto indisturbata, saccheggiando tutte le abitazioni poste tra via San Gennaro e via Guglielmo Marconi, servendosi della campagna che separa una parte delle due strade. Circa 10 i colpi messi a segno, con intervallo temporale di circa 7-10 giorni l’uno dall’altro. Agiscono in genere intorno alle 18:30/19:30 di sera, indisturbati. Si nascondono tra le sterpaglie dell’appezzamento di terreno al quale si accede da via Marconi, di fronte alla farmacia Chiara Iodice/Easy Fitness per intenderci, e da lì pianificano le proprie azioni criminose.

Indossano generalmente una felpa con cappuccio, portano uno zainetto, indossano guanti e sono a viso coperto (indice che probabilmente sono già segnalati dalle forze dell’ordine e quindi sono già schedati) e portano un piede di porco oltre che ai soliti attrezzi del mestiere. Vi allego un po’ di video così da vedere le loro movenze criminose.

E soprattutto auspico che chi di dovere possa adottare i provvedimenti dovuti affinché si assicurino questi tre ladri di galline alla giustizia. E invito ad un fitto passaparola così che questo messaggio possa raggiungere tutti i cittadini dell’area di falciano, in special modo Via San Gennaro – via Marconi, affinché vigilino sul proprio domicilio e se notano tre individui così come già descritti, allertino immediatamente le forze dell’ordine”.

Pubblicato da Luigi Marano su Mercoledì 29 gennaio 2020

