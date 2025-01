I VIDEO LIVE. Traffico in tilt per le proteste dei trattori. Gli ingressi di autostrada e Variante bloccati

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un corteo di trattori ha paralizzato il traffico nel Casertano nella giornata di oggi, 28 gennaio 2025, dando il via a una protesta degli agricoltori del Coordinamento Unitario Agricoltori e Pescatori Italiani (COAPI). Le richieste degli attivisti sono rivolte a un intervento del governo, a sostegno della difficile situazione economica che sta attraversando il settore agricolo, dell’allevamento e della pesca.

Stamattina un gruppo di circa una decina di mezzi agricoli ha occupato diverse arterie stradali, causando disagi e rallentamenti significativi. Le forze dell’ordine, tra cui Carabinieri e Polizia, sono intervenuti per monitorare la situazione e garantire la sicurezza, con una volante e un cellulare della polizia che hanno seguito il corteo.

I manifestanti si sono concentrati principalmente in tre punti del Casertano: lungo la Via Raffaello a Santa Maria Capua Vetere, all’altezza dei caselli autostradali di Capua e Santa Maria Capua Vetere, e nello svincolo della Statale 7 Bis a Casal di Principe. In particolare, in direzione di Santa Maria Capua Vetere, il traffico è rimasto completamente bloccato, con automobilisti costretti a lunghe attese.

Mentre il corteo prosegue, la protesta sta causando un impatto significativo sulla viabilità, con lunghe code di veicoli bloccati nelle aree interessate.