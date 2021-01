CASERTA – Sulla spiaggia di Varcaturo è stato trovato il corpo senza vita di Francesco Santonastaso, 64 anni, ex consigliere comunale di Caserta. Poco dopo le 10 è stato lanciato l’allarme ma per il 64enne non c’è stato niente da fare, nonostante l’arrivo dei soccorsi. La morte è sopraggiunta per cause naturali. Sul posto i carabinieri.