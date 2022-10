Ieri una messa per ricordare l’amico Cipriano

Il ricordo degli amici affidato ad una commovente lettera

CASAL DI PRINCIPE (Lidia de Angelis) I calciatori della Polisportiva ricordano l’amico Cipriano Capasso volato via troppo presto con una commovente lettera durante una messa di suffragio.

Ieri sera alle 18:00 presso la Parrocchia San Nicola di Bari in Casal di Principe si è tenuta una messa in suffragio di Cipriano Capasso 45 anni deceduto un mese fa. Alla funzione hanno partecipato tante persone tra le quali i calciatori della San Nicola che alla fine messa hanno voluto ricordare l’amico: “Caro Cipriano, Sono Antonio Biffaro (capitano della Polisportiva San Nicola)Ti parlo a nome della squadra e del Mister queste poche righe, sono un omaggio a chi ha vissuto questa vita terrena piena di difficoltà, ma da persona buona e con fede cristiana. Se dovessimo utilizzare degli aggettivi per definire la tua persona, in primis si dovrebbe dire che sei stato genuino, educato e rispettoso del prossimo. Le prove della vita che hai dovuto affrontare, non poche, non hanno fatto altro che farti capire l’essenza dell’esistenza terrena. Si, perché ultimamente nonostante le tue sofferenze regalavi un sorriso a chiunque avesse bisogno, senza richiesta, perché eri buono. Eri pronto a donare il tuo tempo a chi lo chiedesse per un aiuto, perché eri sempre disponibile.Eri pronto ad aiutare chi avesse bisogno, perché credevi nella fede cristiana. Insomma, riassumendo eri nella tua umiltà una persona eccezionale, una persona perbene, ricca di quei valori che purtroppo la società di oggi sta emarginando, ma che invece hai donato tanto in chi ha avuto la fortuna di conoscerti. Pertanto ti ringraziamo, perché con la tua umiltà, sofferenza fisica, sopportata con dignità, ma soprattutto con la tua disponibilità verso la Polisportiva San Nicola ci hai reso vivi, più ricchi, ma dalla notizia della tua dipartita più poveri. Continua a guidarci da lassù…I calciatori della Polisportiva San Nicola.”