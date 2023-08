Il business dei cardellini nel casertano. Scoperti i “ferri del mestiere” del bracconiere. LE FOTO

Pubblichiamo il comunicato della Lipu Caserta, pubblicato oggi, sabato, sul canale Facebook

RIARDO – Rete per catturare cardellini, gabbie con richiami vivi, bracconiere sfugge alle guardie LIPU.

L’episodio è avvenuto nella mattina di oggi sabato 26 agosto. Il bracconiere a piedi percorreva una stradina nelle campagne di Riardo nel casertano e alla vista delle guardie della LIPU il bracconiere ha abbandonato tutto il materiale a terra è si è dato alla fuga.

L’obiettivo del bracconiere era catturare cardellini, una specie molto richiesta e ricercata sul

mercato nero, dove un esemplare viene venduto anche per diverse centinaia di euro, nonostante la sua detenzione sia vietata in quanto fauna selvatica particolarmente protetta.

Il materiale è stato sequestrato dalle guardie operanti e successivamente hanno liberato i cardellini usati come richiamo. L’episodio è stato denunciato all’autorità giudiziaria e sono in corso le indagini per risalire al responsabile.