Il Comune di Cervino si prepara ad ospitare la prima edizione del Presepe Vivente

A partire dalle ore 18:00, lungo le vie del centro storico del comune sarà possibile ammirare una riproduzione fedele della Betlemme di duemila anni fa

CERVINO (f.m.) Il paese è in fermentazione per il grande evento del 30 dicembre. Organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Vinciguerra e dall’Assessore allo Spettacolo Rosalinda Razzano in partenariato con l’associazione CerMesFor, nella persona del Presidente Enzo Razzano, il Presepe Vivente di Cervino sarà uno dei più grandi della Regione Campania. Il percorso si snoderà da Via Toniolo a Traversa Scarani per più di un chilometro, verso l’antico borgo del comune e coinvolgerà più di duecento figuranti. A partire dalle ore 18:00, lungo le vie del centro storico del comune sarà possibile ammirare una riproduzione fedele della Betlemme di duemila anni fa: accanto ad attori professionisti, figureranno anche abili artigiani locali che mostreranno ai visitatori strumenti dell’epoca di Gesù e manufatti di loro produzione.

Le capanne, quaranta per la precisione, posizionate lungo il percorso, saranno adibite per garantire la partecipazione attiva delle molteplici realtà di tutta la Regione Campania, con stand enogastronomici, artistici e musicali.

Il costo d’ingresso è pari alla modica cifra di €3,00 comprensiva di un calice di vino.

Il primo cittadino Vinciguerra e l’assessore Razzano invitano alla massima partecipazione.