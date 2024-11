Il Consiglio regionale ha approvato il terzo mandato (di De Luca). Ecco chi ha votato a favore, chi contro e chi si è astenuto

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

La votazione si è svolta qualche minuto fa

NAPOLI – Il Consiglio regionale della Campania ha approvato, a maggioranza, la proposta di legge “Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di presidente della Giunta regionale, in recepimento dell’articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165”.

A favore hanno votato in 33, si è astenuta la consigliera regionale del Pd Bruna Fiola, mentre i voti contrari sono stati 16 (centrodestra, Movimento 5 stelle, Maria Muscarà del Misto e Francesco Cascone del Misto).

Alla votazione si è proceduto per appello nominale (anziché con votazione elettronica che comunque avrebbe segnato ogni singola preferenza), come richiesto dal consigliere regionale Severino Nappi (Lega). La norma apre di fatto la strada alla ricandidatura a presidente della Regione CAMPANIA di Vincenzo De Luca, che ha già’ espletato due mandati consecutivi (eletto nel 2015 e poi nel 2020), alle prossime elezioni regionali.

La proposta di legge, ad iniziativa del presidente della I Commissione Giuseppe Sommese (Azione), nel recepire la norma nazionale, prevede che “non è immediatamente rieleggibile alla carica di presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi” e prevede che “ai fini dell’applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrerà in vigore della presente legge”, la quale entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.