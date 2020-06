IL CONTAGIO COVID A MONDRAGONE. Le montagne russe dell’ASL CASERTA. Ieri 14 nuovi contagi, oggi zero. DILETTANTI ALLO SBARAGLIO

CASERTA – Non è ancora chiaro se ci sia stato un mero errore di calcolo o se, invece, questa operazione matematica non è mai avvenuta. Fatto sta che nel report odierno dell’Asl Caserta relativo ai contagi del coronavirus nella nostra provincia, tutto resta a zero. Zero contagi, zero guariti, zero isolamenti domiciliari nelle ultime 24 ore. Una serie di numeri impossibile già prima del contagio ai Palazzi Cirio ma che, dopo il focolaio esploso in questi giorni, dà l’impressione di essere semplicemente fantascientifico. La conferma, invece, arriva anche dai dati dell’Unità di crisi della Campania: nessun nuovo contagio a Mondragone.

Già dalla premessa, cioè l’ingresso sul sito dell’Asl Caserta, ci si rende conto che qualcosa non sia andata per il meglio. Il link di riferimento alla tabella porta la data del 25 giugno, cioè ieri, mentre, facendo clic sul collegamento ipertestuale, la tabella e i numeri si riferiscono ad oggi, venerdì 26 giugno. E qui, come potete leggere anche voi, i numeri giornalieri segnano tutti uno zero. Quindi, secondo i dati ufficiali che l’Asl Caserta rilascia, non ci sarebbero stati contagi. E questo, chiaramente, pare poco probabile al quarto giorno dall’esplosione di un focolaio e con oltre 700 tamponi effettuati agli abitanti di una zona rossa, in questo caso i Palazzi Cirio di Mondragone. Se non bastasse questo, il dato nullo relativo ai guariti e alle persone in isolamento domiciliare delle ultime 24 ore rendono quantomeno discutibile il dato odierno rilasciato dall’azienda sanitaria locale. Saremmo molto felici di veder già risolta in 4 giorni una situazione critica come quella avvenuta a Mondragone, ma restano dubbi sul conteggio che l’Asl Caserta ha sviluppato in queste ore. Un caos statistico organizzativo che già era latente durante la quiete del contagio, ad esempio a maggio, tracimato in queste ore. Sarebbe bastato accompagnare, in questi giorni di emergenza, il report quotidiano con un semplicissimo comunicato stampa che spiegasse il numero di tamponi praticati, su quello dei processati, su i positivi e su i negativi. E, invece, abbiamo Tari e Ferdinando Russo, ci resta solo la rassegnazione.

ELENCO TAMPONI PER COMUNI – COVID-19 ASL CASERTA_26_06_2020_10_00 con CE (2)