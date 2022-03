Il cordoglio del sindaco per la morte del postino Vincenzo: “Perdo un grande amico”

AILANO – Il sindaco di Ailano Vincenzo Lanzone ha espresso il suo cordoglio per la morte improvvisa di Vincenzo Cicerone, il postino scomparso in un incidente stradale avvenuto lungo la Provinciale (CLIKKA E LEGGI).

“Era l’amico di tutti – scrive il primo cittadino – , lo conoscevo da tantissimo tempo ed era una persona speciale. Vincenzo Cicerone mancherà a tutta la nostra comunità. Ailano perde un grande uomo. Con lui avevo un legame speciale – continua il sindaco – aveva una bontà che non era di questa terra. Una persona d’oro, eccezionale in tutto quello che faceva. Stamattina ci siamo svegliati con una tragedia che non dimenticheremo facilmente, mancherà a tutti noi. La comunità si stringe alla propria famiglia e sicuramente sarà ricordato con grande affetto anche durante i suoi funerali“.