Il dolore per la morte di Vincenzo, finanziere 28enne. “Una giovane vita annientata in un minuto”

GRICIGNANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) A breve i funerali di Vincenzo Buccella il maresciallo della finanza di 28 anni. Da poco sono apparsi i manifesti funebri del giovane e apprezzato militare, deceduto improvvisamente mentre dormiva. Sconcertante che un giovane sano e atletico a soli 28 anni vada a dormire e non si risvegli più. Vincenzo era uno stimato maresciallo della Guardia della Finanza, lascia il padre,la madre Dello Margio e il fratello e sorella, nel dolore più grande. A breve sarà resa nota la data ufficiale dei funerali. L’intera comunità è sotto shock per questa improvvisa e ingiusta perdita.

Tanti i messaggi di addio e cordoglio. Teresa D’Angelo “Ancora una volta ci chiediamo tutti e io in primis Dio dove sei xche non si può stroncare lo stame della vita ad un ragazzo così giovane. Altra vittima di un infarto fulminante tra giovane vita annientata in un minuto. Io non conoscevo Vincenzo ma di fronte ad una dipartita improvvisa non ci sono più parole. Oggi si piange un’altra giovane Vita un’altra famiglia distrutta,dal dolore di una vita che oggi come oggi non e più vita. Ciao Vincenzo RIP avevi tanti sogni da,realizzare e ora un intera comunità ti piange. Che destino infame.“