IL DRAMMA. Operaio muore folgorato dai fili dell’alta tensione

Il 66enne sarebbe deceduto sul colpo.

VALLE DI MADDALONI Una tragedia si è consumata stamattina nelle campagne di Castel di Sasso, un 66enne, originario di Valle di Maddaloni, Salvatore Ferraro, si era lì recato per effettuare un lavoro di potatura in un’area agricola di via Ponte dell’Olio. Pare che, mentre l’uomo era sulla scala, abbia urtato i fili dell’alta tensione e sia rimasto, quindi, folgorato. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per Salvatore Ferraro non c’è stato nulla da fare. L’uomo lascia la moglie e quattro figlie, delle quali due sottufficiali dell’Aeronautica militare. Sulla sua morte è anche intervenuto il sindaco di Valle di Maddaloni Francesco Buzzo ricordando le qualità di Salvatore Ferraro, in pensione ed ex dipendente di una ditta di Vitulazio.