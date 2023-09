IL FIGLIO DEL BOSS LIGATO NON STA BENE. Il consulente super partes nominato dalla Procura non deposita la perizia: salta il processo

Si torna in aula il prossimo mese di ottobre

PIGNATARO MAGGIORE – Il consulente nominato dalla Procura non deposita la perizia, salta il processo. È quanto accaduto nel corso del procedimento a carico dei tre fratelli Ligato: Raffaele Antonio, Felicia, Pietro e di Fabio Papa. Gli imputati sono tutti accusati di estorsione, tentata estorsione e di lesioni personali, aggravati dalla finalità di agevolare il clan camorristico Lubrano-Ligato, che si sta celebrando con rito abbreviato dinanzi al gup Antonio Baldassarre del tribunale di Napoli.

Il giudice ha voluto vederci chiaro sulle condizioni di salute di Antonio Raffaele Ligato e per tale motivo dispose una nuova consulenza per l’imputato. Era stato il legale di Ligato a richiedere una perizia di parte al fine di valutare la capacità dell’imputata di stare in giudizio. Il mancato deposito della consulenza super partes ha fatto slittare il processo al mese di ottobre