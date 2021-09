Il giovane tenore di TEANO Paride Cataldo vince il 2° Premio Maschile del XX Concorso Lirico Internazionale “Ottavio Ziino” 2021

TEANO – (Pietro De Biasio) Paride Cataldo classe 1993 (29 anni il prossimo 28 gennaio) di Teano continua ad arricchire il suo curriculum professionale. Il giovane, da anni sulle strade della musica, nei giorni scorsi ha infatti ottenuto il 2° Premio Maschile del XX Concorso Lirico Internazionale “Ottavio Ziino” 2021 che si svolto presso la sala “Petrassi” dell’Auditorium Parco della Musica “E. Morricone” di Roma. Nella serata finale quindici giovani cantanti di età compresa tra i 19 e i 33 anni provenienti da otto paesi diversi (Corea del Sud, Ucraina, Svezia, Stati Uniti, Russia, Francia, Messico e Italia) si sono esibiti in un concerto di altissimo livello. A Paride Cataldo, giovane tenore sidicino, dotato di “una voce capace di evoluzioni belcantistiche d’altri tempi” il secondo premio maschile e il premio del pubblico. Premiato dai Maestri Lyudmila Talikova, Direttore dell’Opera al Teatro Bolshói di Mosca, e Waldemar Dabrowski, Sovrintendente Teatro Wielki – Opera Narodowa di Varsavia. La passione e l’amore per la musica sin da giovanissimo. E la musica, come spesso accade, è anche un ambiente di famiglia. Il papà Mario (medico) è stato tenore del San Carlo di Napoli. Anche il fratello Andrea è un grande appassionato di musica. Paride ha fin da subito capito che il teatro è un luogo sacro, fatto di sudore e sacrifici. Chapeau, Paride, e…Ad maiora semper.