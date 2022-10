IL LUTTO. Suor Lucia muore a 79 anni

I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio

CURTI – Lutto nella comunità di Curti e in quella cattolica. Si è spenta a 79 anni Madre Lucia Vastano. La religiosa madre delle Suore Angeliche di San Paolo è stata un punto di riferimento per la comunità religiosa donando tutta se stessa per il bene dei piccoli, degli ammalati e dei più bisognosi così come ricordato da Don Valerio: “Vogliamo ricordare la nostra cara Madre Lucia con il suo bellissimo sorriso. Una religiosa che ha donato tutta se stessa per il bene dei piccoli gli ammalati della nostra Parrocchiale, dei più bisognosi. Il Signore l’accolga alla gioia del Suo Regno. La Congregazione delle Suore Angeliche di S. Paolo e tutti noi, abbiamo ora un altro angelo in cielo che prega per noi ancora pellegrini sulla terra. Arrivederci in Dio M. Lucia ….Grazie per quello che sei stata”. Prega per tutti noi!

I funerali saranno celebrati questo pomeriggio alle 17 presso il Tempio dello Spirito Santo.