Il mercato della droga tra CASERTA e Napoli: cambia la misura per giovane indagata

MADDALONI – Scarcerata Maria Ravanni indagata per i reati di associazione finalizzata alla detenzione e spaccio di stupefacenti e della detenzione di quantitativi di sostanza stupefacente (cocaina e hashish).

Tratta in arresto il 1 ottobre 2024 a seguito do ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Napoli a carico numerosi indagati accusati di far parte del clan Gallo Angelino, è stata scarcerata oggi quando il giudice ha applicato la misura degli arresti domiciliari. Ravanni è difesa dall’avvocato Mario Mangazzo