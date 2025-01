LE FOTO. Il Municipio di Teverola chiuso stamattina: contratto del custode non rinnovato, i dipendenti comunali all’esterno dell’edificio

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

TEVEROLA (Federica Borrelli) – Un rientro dopo le feste insolito per i dipendenti del Municipio di Teverola. Gli impiegati comunali, giunti come di consueto per riprendere il servizio, questa mattina si sono trovati all’esterno dell’edificio di via Cavour senza poter entrare.

La causa sembra essere il mancato rinnovo del contratto del custode, impedendo di fatto l’accesso agli uffici e la regolare apertura del palazzo comunale.

A risolvere la situazione, dopo un’ora di attesa, sono stati i vigili urbani che hanno provveduto ad aprire le porte dell’edificio.

L’incidente, seppur rientrato senza gravi conseguenze, ha sollevato una situazione disorientamento e disservizio che appartiene alla attuale condizione della macchina amministrativa.

Un intoppo, sintomo di una fragilità organizzativa dell’ufficio tecnico comunale (dirigente Filippo Virno) a cui si attribuirebbe la responsabilità del mancato rinnovo del contratto del custode.