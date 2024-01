IL NOME. Carabiniere in pensione con le “amicizie giuste” per vincere i concorsi, ma è una truffa: CONDANNATO

CASERTA – Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ritenuto responsabile di aver truffato decine di persone Alfredo Pischetola, l’uomo che si è fatto conoscere in diversi comuni del casertano, tra cui Caiazzo, Alvignano, Ruviano, presentandosi come un ex carabiniere in pensione, capace di aiutare persone senza lavoro a entrare in diverse società di vigilanza.

Si trattava di una truffa architettata molto bene, visto che l’uomo si faceva dare anche documenti sanitari e personali, come se davvero dovesse andare a parlare con qualche società di sicurezza. Inoltre, Pischetola aveva speso anche dei soldi per creare false divise, da consegnare ai suoi ignari clienti.

Dopo mesi di promesse però, l’uomo è stato scoperto dagli inquirenti ed è finito sotto processo per truffa. Infine, come detto, il tribunale di Santa Maria Capua Vetere lo ha ritenuto responsabile e lo ha condannato.