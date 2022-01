IL NOME E LA FOTO. Botte alla compagna davanti alla figlia: arrestato 35enne

SAN FELICE A CANCELLO – (Lidia e Christian de Angelis) Uomo maltratta la moglie arrestato 47enne già noto alle forze dell’ordine. I Poliziotti del Commissariato di P.S. Maddaloni, nella nottata del 06.01.2022, coadiuvati dal Vice Questore Aggiunto Aldo Mannarelli, hanno tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia, resistenza e minaccia a P.U. tale Houssari Youssef, classe 86, pregiudicato già noto alle forze dell’ordine. Nella circostanza gli agenti sono stati inviati in piena notte in San felice a cancello presso l’abitazione della vittima 47enne F.R., per segnalazione della stessa tramite chiamata al 113, la quale stava ricevendo percosse dal suo carnefice, dopo che la donna in svariate occasioni aveva già denunciato il suo aguzzino, riportando sempre lesioni. Gli agenti nell’immediatezza giungevano sul posto ed evitavano il peggio, bloccando il soggetto, in evidente stato di alterazione ed agitazione; quest’ultimo minacciava di morte sia gli operatori opponendo resistenza che la vittima unitamente alla figlia minore presente in casa al momento dell’aggressione; Houssari anche nell’autovettura di servizio continuava con il suo comportamento di pura follia, dando testate nei finestrini; stando ai fatti l’uomo ha percosso anche la minore colpendola con molto calci nelle parti intime e danneggiando parte l’abitazione. Le due povere vittime si sono portate in ospedale a San felice a Cancello per le cure mediche e successivamente venivano accompagnate presso il Commissariato di Maddaloni per denunciare i maltrattamenti ormai all’ordine del giorno per la donna e la sua bambina minore di 10 anni. Per i fatti accaduti il pregiudicato veniva accompagnato presso il locale Commissariato è tratto in arresto. Dopo gli atti di rito veniva tradotto presso la Casa circondariale di Poggioreale. L’uomo a marzo 2016 finì in carcere per reati legati alo spaccio. In particolare i Carabinieri della Compagnia di Maddaloni, coordinati dai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, eseguirono un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di 10 indagati, ritenuti responsabili di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e spaccio in concorso.

L’indagine, condotta da marzo a luglio 2014, ha consentito, tra l’altro, di accertare l’esistenza di un’associazione per delinquere, finalizzata alla detenzione e vendita di sostanze stupefacenti di tipo “cocaina” e “hashish”, con base logistica nel comune di San Felice a Cancello. Nel 2018 inoltre Youssef Houssari, rinchiuso in carcere fu coinvolto in una rissa all’interno del penitenziario. Alla lunga lista di reati dell’uomo, tra i quali spaccio e maltrattamenti in famiglia con lesioni aggravate ai danni della moglie, ora ci si aggiunge anche questa.