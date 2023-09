IL NOME. Ecco chi è il 39enne casertano che stava rubando ai medici in ospedale

ALVIGNANO – Sulla carta di identità pare abbia segnalato come luogo di nascita Piedimonte Matese, così come emerso ieri dalla breve nota della polizia (CLICCA E LEGGI) , ma in realtà è originario dell’Alto Casertano Teodorico Musco, arrestato nelle scorse dagli agenti di polizia all’interno dell’ospedale Loreto Mare di Napoli, sorpreso dalle guardie giurate negli spogliatoi dei medici con le mani nei cassetti appena scassinati dal trentanovenne.

Musco non è un volto nuovo per le forze dell’ordine, visto che già nel 2009 aveva subito un arresto per una tentata rapina in villa.

Inoltre, negli scorsi anni, è tornato alla ribalta della cronaca per alcune violenze nei confronti della madre e della sorella che ne avevano provocato l’arresto.

Ora, infine, ne arriva un altro per il reato di tentato furto aggravato.