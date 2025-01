IL NOME. Era accusato di aver minacciato un testimone. Assolto noto commercialista e revisore dei conti di CASERTA

Il verdetto del giudice Massimo Cosenza del Tribunale di S.Maria C.V.

CASERTA – Assolto il noto commercialista e revisore dei conti casertano Raffaele Caprio, 62 anni. Ad emettere il verdetto il Giudice del Tribunale sammaritano dott. Massimo Cosenza che ha accolto la richiesta dei suoi difensori, gli avv. Gaetano e Raffaele Crisileo e Gaetano Petrone.

A firmare la richiesta di rinvio a giudizio il Pubblico Ministero della locale Procura, il dott. Sergio Occhionero. Pesante il capo d’imputazione formulato nei confronti del commercialista: quello di intralcio alla giustizia nella forma aggravata. Secondo l’ipotesi accusatoria Raffaele Caprio, quando si trovava all’interno dei locali del Tribunale della Città del Foro, in occasione di un procedimento civile ivi instaurato e in corso contro di lui, si sarebbe avvicinato a un testimone che si trovava all’esterno dell’aula di udienza civile e lo avrebbe indotto a fare falsa testimonianza minacciandolo con la seguente espressione: “Che stai facendo qui, perchè sei venuto, allora non hai capito chi sono io?”

I fatti risalivano a fine anno 2016 e con l’accoglimento da parte del Giudice della tesi dei difensori avv. Crisileo, che tutelavano la posizione del commercialista, è stata posta la parola fine ad una incresciosa vicenda in cui è rimasto coinvolto un noto professionista del settore fiscale e tributario conosciuto nella intera nostra provincia per aver rivestito anche funzioni apicale in enti e società di primaria importanza.