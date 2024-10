IL NOME. Investe con l’auto un poliziotto e poi lo picchia in strada: GRAVE IN OSPEDALE

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

È in prognosi riservata. Denunciato un 41enne

FALCIANO DEL MASSICO – È stato denunciato, dopo essere stato rintracciato dai carabinieri, Silvio Bosco, il 41enne di Falciano del Massico accusato di aver aggredito una guardia penitenziaria 54enne.

L’uomo è stato prima investito con la auto da Bosco, il quale, dopo aver colpito l’ispettore con la propria vettura, in una zona non distante dal carcere di Carinola, dove il 54enne lavora, lo ha anche malmenato.

L’agente si trova in ospedale, ricoverato in prognosi riservata. Bosco è stato raggiunto a casa in condizioni psicofisiche complesse.