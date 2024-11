IL NOME. Sequestra la moglie in garage e scende a fare un giro con il cane: ARRESTATO

MONDRAGONE – Torniamo a parlare dell’intervento dei carabinieri che ha portato ieri all’arresto di Davide Dalla Palma, già noto per episodi di violenza contro la compagna.

Trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dovrà rispondere dell’accusa di sequestro di persona, in attesa dell’udienza per la convalida dell’arresto.

Vi riportiamo la nota ufficiale dell’Arma che riporta quanto avvenuto ieri mattina nell’abitazione di via Carducci a Mondragone.

Erano appena ritornati a casa quando un 45enne di Mondragone, a causa di una lite scaturita per futili motivi, approfittando che la compagna stesse parcheggiando l’auto nel garage condominiale l’ha richiusa all’interno del box, impedendole di uscire.

È stato grazie all’intervento dei carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, allertati da una telefonata al 112 giunta dalla sorella della vittima, che la donna è stata liberata. L’uomo, ora, dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma il tutto sarebbe scaturito da un banale litigio scoppiato perchè la donna avrebbe impedito all’uomo, in evidente stato di alterazione da uso eccessivo di alcol, di guidare l’autovettura per far rientro a casa.

Una volta in garage e scaricata la spesa della vettura costui, per “vendicarsi” dell’affronto ricevuto, mentre la donna effettuava le manovre di parcheggio dell’auto nel box, ha abbassato la porta basculante chiudendola dentro.

A nulla sono valsi i disperati tentativi della donna di farsi riaprire. L’umo, nonostante fosse stato supplicato dalla donna di liberarla, l’ha lasciata chiusa in garage andando a farsi una passeggiata con il cane. Al suo rientro ha trovato i carabinieri che lo hanno arrestato.

Ai militari dell’Arma la donna ha riferito che il compagno, con il quale convive da circa 15 anni, prima dell’attuale episodio, non si era mai spinto oltre le aggressioni verbali.