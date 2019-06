AGG. ORE 15.00. IL NOME. TRAGEDIA A MONDRAGONE. 40enne muore annegato non lontano dal bar Granita

AGG. ORE 15.00 – Potrebbe essere stato un malore, forse un infarto ad aver causato l’annegamento di Marcello Natale, 69 anni, originario di Macerata Campania, deceduto poco fa a Mondragone. L’ uomo mentre nuotava avrebbe perso i sensi per poi annegare. Alcuni bagnanti che hanno assistito alla scena hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri, gli operatori del 118 che purtroppo invano hanno cercato di rianimare l’anziano, e gli uomini della capitaneria di Porto.

MONDRAGONE – Purtroppo il triste primato del primo annegato della stagione balneare lo conquista Mondragone. E’ avvenuto pochi minuti fa, in corrispondenza di una spiaggia libera, non distante dal bar Granita. Un uomo di 40 anni è annegato mentre nuotava al largo, durante un bagno. Nulla da fare per i soccorsi.