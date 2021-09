Il padre muore in ospedale dopo l’operazione, 40enne picchia il medico

PIEDIMONTE MATESE – Come in buona parte del nostro Paese, situazione che sfortunatamente nella nostra regione sembra essere una criticità, anche in provincia di Caserta si registrano atti di violenza nei confronti degli operatori sanitari.

L’ultimo caso è stato segnalato nelle scorse ore all’ospedale di Piedimonte Matese, dove un medico è stato malmenato dal figlio di un paziente deceduto nella struttura sanitaria. Un uomo di 40 anni, infatti, dopo che suo padre, un 70/enne di Alife, è deceduto all’interno del nosocomio matesino, al ritenuto di dover sfogare tutta la sua rabbia verso l’ortopedico che aveva in cura il padre, giunto in ospedale in condizioni non semplici – almeno questo è quello che emerge dalle prime indiscrezioni -.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno placato la situazione e che indagheranno sull’accaduto.