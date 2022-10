Il Riesame conferma le accuse. Il sovrintendente Pagano resta all’obbligo di dimora

CASERTA – Il riesame ha confermato le accuse per il sovrintendente di Caserta Mario Pagano che rimane all’obbligo di dimora nel comune di Napoli. I carabinieri dei beni culturali gli hanno sottoposto a sequestro due abitazioni a Torre Annunziata e Napoli dove stanno verificando la provenienza di alcuni reperti archeologici sottoposti a sigilli. La difesa sostiene che si tratta di un collezionista di opere d’arte ma non è ancora chiara la modalità con cui è venuto in possesso di alcuni di questi beni.

Il noto professionista napoletano è accusato di ricettazione di beni archeologici.