IL RIPESCAGGIO IN C DELLA CASERTANA. La mossa (disperata) del Siena renderà ufficiale l’ingresso in terza serie dell’Atalanta Under 23 già nei prossimi giorni. Sull’ufficialità per i falchetti ecco gli scenari sul fronte Reggina

Mercoledì 9 agosto i tifosi amaranto hanno organizzato un sit in allo stadio Granillo. Va stabilito, prima di tutto, se la società calabrese presenterà o meno ricorso al Consiglio di Stato, dopo che il Tar ha bollato come inammissibile quello presentato al suo protocollo. Se Consiglio di Stato ci sarà, la vera festa, quella dell’ufficialità, potrà esplodere solo il 29 agosto. In caso contrario…

CASERTA (g.g.) Quando si ha a che fare con uno di questi presidenti un po’ eccentrici, un po’ stravaganti, che difficilmente riescono a portare avanti un discorso sportivo, quale è quello del Siena, Montanari, finanche noi, che un po’ di questa materia mastichiamo, facciamo fatica a venire a capo di certe loro mosse.

L’altro giorno, utilizzando anche qualche informazione pubblicata dalla stampa locale, cioè quella senese, abbiamo scritto, come ultimo articolo del nostro live dedicato agli esiti dei ricorsi al Tar presentati dalle squadre escluse dalla B (Lecco e Reggina) e dalla C (Siena), un ultimo aggiornamento in cui fornivamo informazione di una decisione negativa del Tar anche sul ricorso presentato dai toscani.

In realtà, le cose sono andate diversamente e, d’altronde, il fatto che il Tar non avesse reso noto contemporaneamente l’esito della decisione sul Lecco (ricorso accolto e squadra riammessa in B) e sulla Reggina (ricorso respinto, in quanto considerato inammissibile e squadra estromessa dalla B) aggiungendovi, contestualmente, anche quello del Siena, qualche sospetto che i toscani avessero presentato un ricorso di tipo diverso c’era venuto. Ma mentre scartabellavamo nel sito del Tar, un paio di giornali senesi avevano dato la notizia che anche il ricorso presentato da Montanari aveva subito lo stesso destino di quello presentato dalla Reggina.

Senonché, nel sito ufficiale dei bianconeri toscani, è stato lo stesso Montanari a smentire queste notizie, informando che il proprio ricorso sarò discusso il prossimo 26 settembre dal Tar. In pratica, quello che stavamo provando a verificare, rispondeva a verità. Uno, al Tar, ci può andare presentando un ricorso d’urgenza, chiedendo una decisione monocratica del presidente di una sezione del Tar, inaudita altera parte può andarci per cercare di ottenere una sospensiva provvisoria di un provvedimento amministrativo, in attesa dell’udienza di merito e ci può andare anche senza percorrere la strada della procedura d’urgenza, attendendo direttamente l’esito dell’udienza di merito, che non viene, però, fissata immediatamente.

E’ chiara la strategia del presidente Montanari: se il 26 settembre il Tar del Lazio, entrando nel merito, accettasse il ricorso del Siena, ciò andrebbe a sconvolgere i calendari ed un campionato già iniziato. I toscani diventerebbero sicuramente la 21esima squadra di uno dei primi gironi della serie C, il cui calendario dovrebbe essere rifatto. Un’ipotesi molto remota, un tentativo della disperazione, il cui esito comunque si saprà il 26 settembre.

Di fronte a questa scelta, la Figc ha attivato, nella giornata di ieri, 4 agosto, la procedura finalizzata a svincolare tutti i calciatori del Siena. E’ evidente che questo tende a creare una condizione di impraticabilità dell’azione di Montanari, che però, a questo punto, rotto per rotto, aspetterà il 26.

Riteniamo, dunque, che la Federazione, già nei prossimi giorni, procederà all”iscrizione dell’Atalanta Under 23 al campionato di C. Per quanto riguarda la Casertana, i cui tifosi già festeggiano (clikka e leggi), bisogna capire cosa succederà in questi giorni a Reggio Calabria. Nella città dello Stretto, la tifoseria è in ebollizione e ha convocato un sit in allo stadio Granillo, per mercoledì 9 agosto. E’ chiaro che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, pronunciata dal Tar il 3 agosto, riduce al lumicino la possibilità che il Consiglio di Stato, adito eventualmente con fissazione dell’udiezna già definita per il 29 agosto, ribalti questo verdetto o comunque lo annulli, costringendo il Tar a pronunciarsi ancora.

Fermo restando, dunque, che l’iscrizione dell’Atalanta Under 23 sarà, secondo noi, ufficializzata tra pochissimi giorni, affinché questo accada anche per la Casertana bisognerà prima di tutto guardare a ciò che succederà a Reggio Calabria. La Reggina presenterà o non presenterà il ricorso al Consiglio di Stato? Si accontenterà della garanzia, fornita dal presidente della Figc Gravina, di consentire la ripartenza della squadra amaranto dalla serie D? Da queste risposte dipenderà non tanto il ripescaggio della Casertana che, a questo punto, appare molto più che probabile, ma i tempi di ufficializzazione dello stesso, visto che, se la Reggina andrà al Consiglio di Stato, si potrà fare festa realmente e con la certezza matematica di tornare nella terza serie, solo nel pomeriggio del 29 agosto o nella giornata del 30, cioè quando il Consiglio di Stato renderà nota la sua decisione.