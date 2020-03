Il sindaco positivo al CORONAVIRUS. Ora è terrore per i 50 invitati alla promessa di matrimonio del figlio

FRANCOLISE – Gaetano Tessitore, medico del reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca e sindaco di Francolise come ormai è noto, da sabato scorso, 14 marzo, è risultato positivo al tampone faringeo per il Covid-19. Dal giorno dopo, domenica sera, l’uomo è ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli.

La notizia di per sé potrebbe quasi passare inosservata e finire tra tutte quelle pubblicate ogni giorno ormai, riguardanti i nuovi casi di Coronavirus, se non fosse che, il 9 marzo scorso, il primo cittadino di Francolise non avesse partecipato alla festa della promessa di matrimonio del figlio e dove sembra siano stati presenti circa 50 invitati. Cinquanta persone che ora, ovviamente, vivono con terrore questi momenti particolari.

Resta il mistero di un polemico messaggio di smentita, che pubblichiamo qui sotto, inviato dal sindaco Tessitore sul gruppo whatsapp dei sindaci Anci dove il primo cittadino di Francolise smentiva categoricamente di essere stato contagiato prendendosela anche col presidente Anci Carlo Marino, abbandonando poi il gruppo.

Tutto ciò accadeva solo domenica scorsa, costringendo anche noi di Casertace e i giornali ad una marcia indietro sulla notizia del contagio. Poi la realtà cruda del suo ricovero al Cotugno.