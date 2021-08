Il tour dei vaccini anticovid non si ferma: nuova tappa nel casertano. Sabato è il turno di CASALUCE

CASALUCE – L’amministrazione comunale di Casaluce, guidata dalla commissaria prefettizia Stefania Rodà, sta mettendo in campo tutte le proprie forze per migliorare la condizione e la qualità della vita della città dell’agro aversano. La dottoressa è coadiuvata in questo arduo compito dai suoi due vice e funzionari della prefettura di Caserta: i dottori Gianluca Orlando e Antonio Montano, uno tra quelli che ha spinto fortemente affinché iniziativa di cui stiamo parlando venisse portata a termine.

L’ultima attività che la commissione prefettizia è riuscita a far giungere nella città di Casaluce è il tour dei vaccini dell’azienda sanitaria locale, nata con l’obiettivo di rendere anche questo comune covid free. Sabato 28 agosto i cittadini di Casaluce, ma non solo, potranno essere vaccinati contro il covid-19 a bordo di un ambulatorio mobile attrezzato messo a disposizione dalla ASL di Caserta. L’obiettivo è quello di portare a compimento il maggior numero di dosi possibili, anche senza bisogno di prenotazione. Cosa importante, invece, è che chi si vorrà vaccinare dovrà portare la tessera sanitaria.