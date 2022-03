Il tour “screening oncologici” arriva a MADDALONI. Lunedì 7 marzo visite gratuite e senza prenotazione

MADDALONI – Giunge a Maddaloni il poliambulatorio mobile dell ‘ Asl di Caserta per il tour “ screening oncologici”. L’appuntamento a Maddaloni è previsto per Lunedì 7 Marzo 2022 dalle ore 09.00 e fino alle 18.00 presso l’area della fiera settimanale in via Matilde Serao ( nei pressi del centro per l’impiego ). Ad annunciarlo è il vice sindaco di Maddaloni Luigi Bove con delega alla Protezione Civile i cui volontari , coordinati dal Cap. Nicola Della Peruta , presteranno assistenza all’iniziativa. L’ Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Andrea De Filippo, ha inteso sposare e condividere l’iniziativa messa in atto dall’ Asl e va nella direzione di rafforzare il principio della prevenzione . Le attività riguarderanno : l’esecuzione di Pap Test/ Hpv; prenotazione mammografia; visite senologiche; distribuzione e raccolta kit colon retto; screening del melanoma. Non e’ richiesta la prenotazione ma è necessario presentarsi con la tessera sanitaria mentre per gli stranieri e’ necessario il passaporto o il codice STP.