IL VIDEO. 12 anni e una voce da star: successo per la casertana Lorena su Rai 1

I complimenti di Gigi D’Alessio e le parole del suo maestro, Luigi Bollito

GUARDA L’ESIBIZIONE: https://www.facebook.com/Thevoiceufficiale/videos/158056383762609

PORTICO DI CASERTA – Non si arresta l’ascesa di Lorena Fernandez, 12enne di Portico di Caserta, a The Voice Kids. La ragazzina, che fa parte della squadra dei Ricchi e Poveri, si è esibita in “Un amore così grande”. “Sei stata bravissima”, ha commentato Gigi D’Alessio.

Così il suo maestro Luigi Bollito: “Questa sera Lorena mi ha regalato un’altra grande, immensa soddisfazione.

È difficile da spiegare: quando ad un tuo allievo ripeti continuamente “non arrenderti che prima o poi i sogni si avverano” e poi per magia i sogni diventano realtà…cos’altro hai da aggiungere!

E

mi vengono in mente Dario, Daniel, Greta, Veronica e tutti quei ragazzi che come Lorena, sotto la mia guida, hanno incoronato il sogno di partecipare a un programma televisivo, la loro luce negli occhi che difficilmente dimenticherò.

Anche per Lorena “The Voice” è un punto di partenza, a lei voglio augurare un futuro di successi sempre più grandi

Anche

stasera, STELLINA HA SPACCATO