IL VIDEO. Blitz di Massimo Vecchione: consegnata a Ligabue una maglia personalizzata della CASERTANA

Vecchione, oltre ad essere il responsabile marketing dei falchetti, è anche l’organizzatore della rassegna musicale del Belvedere e di Piazza Carlo III. Su Ligabue sta affiancando la rockstar e il suo organizzatore Salzano ogni minuto, risolvendo tutti i problemi di ordine logistico relativo al super concerto di domani sera sabato 6 settembre

CASERTA (alfonso centore) – Continuano le giornate all’ombra della Reggia di Luciano Ligabue in vista del super concerto, forse uno degli eventi più importanti della stagione rock italiana, previsto per il 6 settembre. Oggi è stato destinatario di uno speciale regalo che lega il cantante ad un’altra istituzione storica della città di Caserta, la Casertana. Durante il pranzo odierno al Monfortino (clicca e leggi il nostro articolo a riguardo) l’autore di capolavori della musica italiana come “Certe Notti” e “Tu sei Lei” è stato infatti “sorpreso” con una maglietta dedicata, che porta i colori e lo stemma rossoblù, ma disegnata e prodotta esclusivamente per l’occasione sostituendo numeri e sponsor con date e slogan simbolo del grande concerto del cantante di Correggio.

Tutto ciò non è nato per caso: a fare da mediatore in questo inaspettato crossover tra Ligabue e la società di D’Agostino è stato Massimo Vecchione, responsabile marketing della Casertana, oltre che organizzatore di tutti i concerti che quest’estate hanno già interessato il Belvedere di San Leucio e interesseranno in settembre Piazza Carlo III, che ricordiamo è la più grande d’Europa. Per essere precisi Vecchione è l’organizzatore di tutti gli eventi tranne uno, proprio quello de “La notte di Certe Notti” della rockstar italiana.

Ma questa è solo una precisazione formale visto che Vecchione sta curando, in nome e per conto del grande organizzatore di eventi Ferdinando Salzano tutta la logistica e le relazione territoriali tra Caserta e la mastodontica organizzazione di Ligabue presente nella nostra città già da martedì scorso.

La collaborazione tra Vecchione e Salzano, infatti, oltre a rendere possibile l’esibizione, ha permesso l’incontro tra la rockstar e la realtà calcistica casertana.

Di seguito alleghiamo il video diffuso sulle pagine social Facebook e Instagram della Casertana.