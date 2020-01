CAPUA – Befana “amara” per un conducente che, questo pomeriggio, transitava lungo la strada statale 7 proveniente Sparanise per imboccare il casello autostradale di Capua. Come si vede dal video che ci è giunto in redazione, l’auto, per motivi ancora tutti da chiarire, ha preso fuoco. L’uomo vedendo del fumo uscire dalla parte anteriore dell’auto ha accostato ed è uscito appena in tempo. Le fiamme, poi, hanno avvolto completamente l’abitacolo.