IL VIDEO. CASERTA. Consiglio comunale LIVE. Il sindaco su tutte le furie e l’aggressione verbale a Del Rosso e Napoletano

Nel video pubblicato in calce l’ultima parte di questo battibecco che aveva preso il via già prima, inerente la concessione di locali e spazi del Belvedere all’Università.

CASERTA Dicevamo già nell’articolo pubblicato pochi minuti fa, della sfuriata del sindaco Carlo Marino contro il consigliere di minoranza Maurizio Del Rosso ed, in parte, contro l’esponente di Fretalli d’Italia Pasquale Napoletano. Il battibecco è nato sulla interrogazione proposta da Del Rosso sulla concessione all’Università di spazi e locali interni al Belvedere di San Leucio.

Il primo cittadino ha accusato Del Rosso, che chiedeva come venissero spesi i soldi che l’Ateneo casertano versa nelle casse pubbliche, di non aver studiato il contratto e, al contempo zittiva il consigliere Napoletano.

Il video che pubblichiamo in calce a questo articolo si riferisce alla seconda parte di questo botta e risposta. “Mi spiace dover constatare che il presidente Gentile – ha poi spiegato Napoletano – non sia riuscito a mantenere un dibattito politico conforme ai crismi dovuti degenerato nell’aggressione verbale da parte del sindaco nei confronti del collega Del Rosso e del sottoscritto (stai zitto) andando oltre le linee della serena dialettica costruttiva.

Ricordo a tutti che oggi, più che mai, i Consiglieri Comunali sono chiamati a fornire il loro fondamentale contributo d’idee, di cultura politica, di credibilità personale e di passione civile. Devo però aggiungere che il Sindaco poscia svanita l’effervescenza del momento ha chiesto scusa per i toni usati”.