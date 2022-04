IL VIDEO CASERTA. Domani è la giornata nazionale della donazione di organi. L’AIDO casertana nella chiesa del Buon Pastore di piazza Pitesti

CASERTA – Domani è la giornata nazionale della donazione di organi. Indetta dal ministero della salute, vede il fondamentale concorso ed apporto del Centro nazionale trapianti, che è l’unità operativa di eccellenza della sanità italiana del sistema dei trapianti, e delle associazioni di volontariato, come l’AIDO (associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule), l’ANED (associazione nazionale emodializzati), ADMO ( associazione donatori midollo osseo), l’ACTI (associazione cardiotrapiantati italiana), l’AITF (associazione italiana trapiantati di fegato), FORUM (confederazione delle associazioni di nefropatici, trapiantati d’organo e di volontariato), LIVER-POOL ( federazione nazionale delle associazioni di volontariato per le malattie epatiche ed il trapianto del fegato), l’Associazione MARTA RUSSO.

In tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono iniziative volte a favorire l’informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto.

Anche il comune di Caserta ha aderito con il proprio patrocinio morale alla giornata, la quale è di evidente importanza in quanto finalizzata alla salvaguardia del bene massimo della vita umana.

Nell’occasione, l’AIDO casertana sarà presente già da questa sera e nella mattinata di domani presso la chiesa del Buon Pastore di piazza Pitesti con una propria rappresentanza per fornire indicazioni sulla propria attività.

L’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, dal proprio canto, invita la cittadinanza a una donazione straordinaria di sangue dalle ore 8.30 alle ore 13, al piano -1 dell’edificio N, nei locali dell’Unità operativa di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale.

Si può facilmente diventare donatori di organi esprimendo il proprio assenso al momento del rilascio o del rinnovo della carta di identità, sulla quale viene annotata tale dichiarazione di volontà, oppure recandosi presso l’ASL o attraverso le associazioni di volontariato.

Proponiamo ai lettori il bel video realizzato per la manifestazione di domani dall’AIDO provinciale, il quale raccoglie varie testimonianze, tra cui quella dell’architetto Giancarlo Pignataro, che ricorda con commozione la donazione di organi effettuata dalla moglie, Antonella Franzese, mancata prematuramente nel 2000. Come sanno i nostri lettori più fedeli, a lei, che era a sua volta un architetto, è intitolata la sezione casertana di Italia Nostra, nella quale fu molto attiva ed a riconoscimento dei suoi meriti nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della provincia di Caserta.

IL VIDEO CHE ILLUSTRA IL BISOGNO DELLE DONAZIONI