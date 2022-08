IL VIDEO. CASERTA. Donna aggredita in via Borsellino

CASERTA – Giovane donna aggredita in strada. E’ accaduto questo pomeriggio in via Borsellino a Caserta. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato Clemente Di Crescenzo, presidente dell’associazione antiviolenza Calatia Rosa. Di Crescenzo ha notato uno straniero e una donna adulta inveire contro una ragazza seduta su uno scalino a piangere. La signora che si trovava in compagnia dell’uomo ha aggredito verbalmente anche Di Crescenzo invitandolo ad allontanarsi e a non intromettersi nella questione. Alla base sembrerebbe esserci una vecchia ruggine tra le due donne.

