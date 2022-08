IL VIDEO. CASERTA Immondizia nella fontana di San Leucio, il Comune chiude l’acqua e rimuove i rubinetti

IL VIDEO IN CALCE ALL’ARTICOLO. Ennesima denuncia del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Pasquale Napoletano: “Invece di tagliare altri evidenti sprechi di una gestione fallimentare, Marino preferisce tagliare un bene primario inalienabile come l’acqua”.

CASERTA Come risolvere il problema dell’immondizia nella fontana di piazza Della Seta, a San Leucio? Chiudendo l’acqua e rimuovendo i rubinetti. E’ quanto hanno fatto gli operai del Comune di Caserta, su input di qualche amministratore e di qualche dirigente. “Ormai non ci sono più parole per definire questa amministrazione. Una amministrazione – ci spiega il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Pasquale Napoletano, che ha girato il video che pubblichiamo in calce e che già qualche giorno fa aveva denunciato lo scempio e il degrado che regnano nel borgo serico di Caserta – che rivendica la propria storia ed appartenenza “di sinistra” che invece di tagliare altri evidenti sprechi di una gestione fallimentare preferisce tagliare un bene primario inalienabile come l’acqua”.

