IL VIDEO. CASERTA. Paura in strada, incendio divora auto parcheggiata

CASERTA – Una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta è intervenuta, pochi minuti fa, in via Fratelli Correra per domare le fiamme che hanno avvolto una vettura, una Fiat Panda, parcheggiata in strada. e lambito una seconda auto, una Opel Corsa. Sul posto anche una volante della polizia di Stato. Indagini in corso per stabilire le cause dell’incendio