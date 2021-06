IL VIDEO CASERTA. Tentano di depredare il cantiere del cimitero. Qualcosa va storto e…

CASERTA (Christian e Lidia de Angelis) – Una banda composta da 5 elementi, con volto travisato da cappucci e mascherine, intorno alle 23:50 circa, si sono introdotti nel cantiere in costruzione all’interno del cimitero di Caserta, nel tentativo di sottrarre attrezzature, materiali edili e combustibile. A fermare e mettere in fuga i malintenzionati è stato il custode virtuale, non lasciando il tempo ai 5 sciacalli di ispezionare i pozzetti dell’impianto e mettendo così in sicurezza l’area. Dell’intrusione sono state avvertite le forze dell’ordine, le quali, tempestivamente, si sono portate sul posto. Ora le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza, sono al vaglio degli inquirenti per identificare l’intero gruppo criminale.