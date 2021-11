IL VIDEO. Cinque banditi incappucciati all’assalto di un distributore di carburanti

CARINARO – (Christian e Lidia de Angelis) Furto sventato presso il distributore di benzina a Carinaro. Nei giorni scorsi giorni una banda di ladri a bordo di una Fiat Multipla nera, hanno preso di mira un camion in sosta presso il distributore di carburanti “Barbato Francesco SAS” per depredarlo. Nello specifico i cinque banditi si sono fermati con l’auto accanto al distributore “Amazon Hub” situato sul retro dell’area di servizio. I ladri incappucciati e armati da attrezzi da scasso hanno cercato di forzare la cassetta coi soldi, ma peccato per loro non erano soli, infatti erano osservati dalla vigilanza dell’istituto Bor, infatti immediatamente i vigilantes dell’istituto BOR, avendo notato la scena dalle telecamere hanno messo in fuga i banditi che sono scappati a gambe levate e a mani vuote. Questo è l’ennesimo tentativo da parte dei malviventi di depredare questo esercizio commerciale. Allertati del fatto il titolari e le Autorità per identificare i banditi.