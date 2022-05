IL VIDEO. Cittadini esasperati ostaggio dei motorini

SANTA MARIA A VICO – I cittadini ostaggi delle parate di moto e delinquenti: “Nessuno interviene, hanno tutti paura e stanno vendendo le loro case.”- Borrelli– -: “Così la stanno lasciando diventare terra di nessuno. Togliamo la nostra terra dalle mani della criminalità e riprendiamocela.”

I residenti di Piazza Falcone e Borsellino a Santa Maria a Vico, nel casertano, stanno cercando casa altrove. Non è una questione immobiliare, non è per esigenze lavorative o affettive. Sono esasperati ed hanno paura. Infatti ogni sera essi devono assistere impotenti alla parata di delinquenti in moto che sfrecciano per le strade seminando caos e terrore del tutto indisturbati.