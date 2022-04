VIDEO. Code in Autostrada per un altro incidente. Pasquetta “infernale” per gli automobilisti

CASERTA – Traffico in tilt lungo l’Autostrada A1. Si è verificato infatti un altro incidente (oltre a quello segnalato all’uscita Caserta Sud tra un’auto e una moto – LEGGI QUI) stavolta in direzione Nord, nel tratto tra Santa Maria Capua Vetere e Capua, che sta creando rallentamenti. Tre le auto coinvolte con una ragazza rimasta ferita. Sul posto tre carroattrezzi e un’ambulanza, come si vede dai video che pubblichiamo in alto. Traffico in tilt sin da subito, in questa giornata di Pasquetta, notoriamente segnata da grandi spostamenti.